ЦАХАЛ заявил о новых ударах по складам БПЛА и военному объекту в Иране

Армия обороны Израиля атакует склады БПЛА и военный объект на юго-западе Ирана.

Армия обороны Израиля атакует склады БПЛА и военный объект на юго-западе Ирана.

Как передает Report, об этом ЦАХАЛ сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"В настоящее время армия Израиля наносит удары по складам БПЛА и военному объекту, содержащему оружие, на юго-западе Ирана в районе Бендер-Аббаса", - говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.