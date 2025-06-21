СМИ: ЕС считает требования США в рамках торговых переговоров невыполнимыми

Европейский союз считает требования США в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными и частично невыполнимыми.

Европейский союз считает требования США в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными и частично невыполнимыми.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

"Источники заявили, что среди требований Вашингтона - меры, связанные с квотами на экспорт рыбы, которые в ЕС расценивают как несовместимые с правилами Всемирной торговой организации; невзаимные меры в отношении пошлин; серия требований в сфере экономической безопасности, которые чиновники ЕС называют нереалистичными", - говорится в сообщении

Отмечается, что даже при достижении соглашения часть американских пошлин останется в силе.