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СМИ: ЕС считает требования США в рамках торговых переговоров невыполнимыми

СМИ: ЕС считает требования США в рамках торговых переговоров невыполнимыми Европейский союз считает требования США в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными и частично невыполнимыми.
Другие страны
21 июня 2025 г. 23:12
СМИ: ЕС считает требования США в рамках торговых переговоров невыполнимыми

Европейский союз считает требования США в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными и частично невыполнимыми.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

"Источники заявили, что среди требований Вашингтона - меры, связанные с квотами на экспорт рыбы, которые в ЕС расценивают как несовместимые с правилами Всемирной торговой организации; невзаимные меры в отношении пошлин; серия требований в сфере экономической безопасности, которые чиновники ЕС называют нереалистичными", - говорится в сообщении

Отмечается, что даже при достижении соглашения часть американских пошлин останется в силе.

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