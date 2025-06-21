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США перебрасывают на Гуам стратегические бомбардировщики B-2

США перебрасывают на Гуам стратегические бомбардировщики B-2 Соединенные Штаты перебрасывают стратегические бомбардировщики B-2 на остров Гуам в Тихом океане на фоне конфликта Израиля и Ирана.
Другие страны
21 июня 2025 г. 22:39
США перебрасывают на Гуам стратегические бомбардировщики B-2

Шесть американских бомбардировщиков-невидимок B-2 вылетели сегодня вечером с авиабазы ​​Уайтмен в Миссури на базу ВВС США на острове Гуам в Тихом океане на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает канал N12.

Президент США Дональд Трамп изучает возможность провести атаку на объекты иранской ядерной программы. В субботу он, как ожидается, проведет очередное заседание со своей командой по национальной безопасности, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

Бомбардировщик B-2 может быть оснащен американской авиабомбой GBU-57, предназначенной для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей. Именно этот снаряд, по мнению экспертов, может быть использован для нанесения удара по ядерному объекту в Фордо, который расположен на глубине около 90 метров.

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