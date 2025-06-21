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На юге Бразилии при падении воздушного шара погибли 8 человек

На юге Бразилии при падении воздушного шара погибли 8 человек Воздушный шар с 21 пассажиром на борту потерпел крушение в штате Санта-Катарина на юге Бразилии. Погибли 8 человек, 13 пострадавшим уже оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Жоржинью Мелу.
Другие страны
21 июня 2025 г. 19:09
На юге Бразилии при падении воздушного шара погибли 8 человек

Воздушный шар с 21 пассажиром на борту потерпел крушение в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор Жоржинью Мелу в соцсети X.

"Подтверждено, что 8 человек погибли, 13 выжили", - написал он.

Отмечается, что 13 пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным портала Metrópoles, по неизвестной причине произошло возгорание шара, после чего началось его немедленное падение с большой высоты. Он пролетал над муниципалитетом Прая-Гранди в южной части штата, это место известно в Бразилии, как "столица каньонов" или "столица воздухоплавания".

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Версия на азербайджанском языке Braziliyanın cənubunda hava şarının yerə düşməsi nəticəsində 8 nəfər ölüb

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