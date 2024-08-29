Азербайджан и Австралия обсудили ключевые вопросы сотрудничества и климатические проблемы
Азербайджан и Австралия обсудили ключевые вопросы сотрудничества и климатические проблемыПредседательствующая сторона COP29 провела встречу с членом парламента, председателем парламентской сети Австралия - Азербайджан, доктором Майком Фриландером.
Азербайджан и Австралия обсудили ключевые области сотрудничества и важную роль, которую обе страны играют в решении глобальных климатических проблем.
Как передает Report, об этом говорится в публикации COP29 в соцсети "Х".
"Председательство COP29 провело сегодня в Сиднее важную встречу с членом парламента, председателем парламентской сети Австралия - Азербайджан, доктором Майком Фриландером с целью сотрудничества в области глобальных усилий по борьбе с изменением климата.
Мы обсудили ключевые области сотрудничества и ту важную роль, которую обе страны играют в решении глобальных климатических проблем. Мы с нетерпением ждем укрепления нашего партнерства в ходе подготовки к COP29!" - отмечается в сообщении.
Кроме того, сегодня президент COP29 Мухтар Бабаев провел продуктивную встречу с президентом Законодательного совета Нового Южного Уэльса [штат Австралии] Бенджамином Камероном Франклином.
"Мы надеемся на сотрудничество с Австралией и всеми сторонами для повышения амбициозности и обеспечения действий, чтобы вместе бороться с изменением климата до начала COP29 и после конференции",- подчеркивается в публикации.
The COP29 Presidency held a valuable meeting in Sydney today with Dr. Mike Freelander MP, Chair of the Australia – Azerbaijan Parliamentary Network, to collaborate on global efforts to combat climate change. We discussed key areas of collaboration and the important role both… pic.twitter.com/pxJOpJYpfi