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Азербайджан и Австралия обсудили ключевые вопросы сотрудничества и климатические проблемы

Азербайджан и Австралия обсудили ключевые вопросы сотрудничества и климатические проблемы Председательствующая сторона COP29 провела встречу с членом парламента, председателем парламентской сети Австралия - Азербайджан, доктором Майком Фриландером.
COP29
29 августа 2024 г. 11:22
Азербайджан и Австралия обсудили ключевые вопросы сотрудничества и климатические проблемы

Азербайджан и Австралия обсудили ключевые области сотрудничества и важную роль, которую обе страны играют в решении глобальных климатических проблем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации COP29 в соцсети "Х".

"Председательство COP29 провело сегодня в Сиднее важную встречу с членом парламента, председателем парламентской сети Австралия - Азербайджан, доктором Майком Фриландером с целью сотрудничества в области глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Мы обсудили ключевые области сотрудничества и ту важную роль, которую обе страны играют в решении глобальных климатических проблем. Мы с нетерпением ждем укрепления нашего партнерства в ходе подготовки к COP29!" - отмечается в сообщении.

Кроме того, сегодня президент COP29 Мухтар Бабаев провел продуктивную встречу с президентом Законодательного совета Нового Южного Уэльса [штат Австралии] Бенджамином Камероном Франклином.

"Мы надеемся на сотрудничество с Австралией и всеми сторонами для повышения амбициозности и обеспечения действий, чтобы вместе бороться с изменением климата до начала COP29 и после конференции",- подчеркивается в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Australia discuss key areas of cooperation and climate issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Avstraliya nümayəndələri iqlim problemlərini müzakirə ediblər

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