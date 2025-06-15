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Скоростной пассажирский поезд Баку-Газах введен в эксплуатацию

Скоростной пассажирский поезд Баку-Газах введен в эксплуатацию С сегодняшнего дня пассажиры смогут добраться поездом до Газаха.
Инфраструктура
15 июня 2025 г. 08:00
Скоростной пассажирский поезд Баку-Газах введен в эксплуатацию

С сегодняшнего дня пассажиры смогут добраться поездом до Газаха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Нововведение связано с продлением с 15 июня маршрута скоростных поездов, курсирующих по направлению Баку–Агстафа–Баку, до станции Газах. Впервые на новом маршруте начали курсировать современные и комфортабельные одноэтажные поезда, произведённые компанией Stadler Rail Group.

Ранее (до декабря 2019 года) поездка из Баку в Газах занимала 8 часов 25 минут, теперь же это расстояние можно преодолеть всего за 5 часов 36 минут.

Согласно новому расписанию:

Из Баку в Газах поезда будут отправляться ежедневно в 08:00 и 18:00, прибывая в пункт назначения в 13:36 и 23:36 соответственно.

Из Газаха в Баку поезда будут отправляться в 08:00 и 16:20, прибывая на Бакинский железнодорожный вокзал в 13:29 и 21:49 соответственно.

На маршруте будет применяться система динамического ценообразования. Минимальная стоимость билета в стандартном классе по направлению Баку–Газах составит 16,2 маната.

С целью обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации нового железнодорожного направления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" провело капитальный ремонт и реконструкцию на участке Агстафа–Газах. В рамках работ были реализованы проекты по модернизации систем электроснабжения, связи и сигнализации, отремонтировано здание станции Газах и обновлён зал ожидания.

Ввод в эксплуатацию нового маршрута обещает значительное увеличение объёмов пассажирских перевозок. Согласно предварительным расчётам, по данной линии ежегодно планируется перевозить дополнительно около 10 000 пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Qazax sürətli sərnişin qatarı istifadəyə verilib

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