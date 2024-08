Azərbaycan və Avstraliya nümayəndələri iqlim problemlərini müzakirə ediblər

Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un müəyyən olunmuş prezidenti Muxtar Babayev iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üzrə qlobal səylərdə əməkdaşlıq çərçivəsində Sidneydə Avstraliya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Mayk Frilander (Dr.Mike Freelander) ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, görüşdə tərəflər əməkdaşlığın əsas sahələrini və qlobal iqlim problemlərinin həllində hər iki ölkənin oynadığı rolu müzakirə edib.