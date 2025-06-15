Axios: Израиль в последние дни просил США присоединиться к конфликту с Ираном

Израиль в последние 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к конфликту с Ираном для уничтожения ядерной программы Тегерана.

Израиль в последние 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к конфликту с Ираном для уничтожения ядерной программы Тегерана.

Как передает Report , об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Собеседник портала утверждал, что США могут присоединиться к операции. Он добавил, что Трамп намекал в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что сделает это в случае необходимости.

Израильский источник также сообщил Axios, что США рассматривают просьбу Израиля присоединиться к противостоянию с Ираном. Он добавил, что Израильские власти надеются, что Трамп согласится.

В свою очередь представитель США подтвердил порталу, что Израиль призывал администрацию Трампа присоединится к конфликту, однако заявил, что администрация не рассматривает этот вариант.