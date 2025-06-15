О нас

Axios: Израиль в последние дни просил США присоединиться к конфликту с Ираном

Axios: Израиль в последние дни просил США присоединиться к конфликту с Ираном Израиль в последние 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к конфликту с Ираном для уничтожения ядерной программы Тегерана.
Другие страны
15 июня 2025 г. 03:42
Axios: Израиль в последние дни просил США присоединиться к конфликту с Ираном

Израиль в последние 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к конфликту с Ираном для уничтожения ядерной программы Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Собеседник портала утверждал, что США могут присоединиться к операции. Он добавил, что Трамп намекал в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что сделает это в случае необходимости.

Израильский источник также сообщил Axios, что США рассматривают просьбу Израиля присоединиться к противостоянию с Ираном. Он добавил, что Израильские власти надеются, что Трамп согласится.

В свою очередь представитель США подтвердил порталу, что Израиль призывал администрацию Трампа присоединится к конфликту, однако заявил, что администрация не рассматривает этот вариант.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi