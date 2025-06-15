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Израиль потребовал осудить ракетный удар Ирана по гражданским объектам

Израиль потребовал осудить ракетный удар Ирана по гражданским объектам Израиль потребовал осудить ракетный удар Ирана по гражданским объектам
Другие страны
15 июня 2025 г. 08:29
Израиль потребовал осудить ракетный удар Ирана по гражданским объектам

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон резко раскритиковал международные организации "ООН-женщины" и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) за молчание в ответ на массированный ракетный удар Ирана, в результате которого погибли и пострадали израильские мирные жители.

Как сообщает Report, об этом Д. Данон написал на своей странице в соцсети X.

"Иран нанес жестокий ракетный удар по Израилю - преднамеренно по гражданским районам. Женщины и дети были убиты. Другие - тяжело ранены. Семьи разрушены", - отметил он.

Он выразил возмущение отсутствием реакции со стороны "ООН-женщины" и ЮНИСЕФ. "Нет осуждения. Нет возмущения. Нет солидарности. Разве жизни израильских женщин и детей не имеют значения для вас? Вы бы молчали, если бы такое произошло в другом месте?" - добавил дипломат.

По его словам, "молчание - это не нейтралитет, а соучастие". Израильский дипломат призвал к "четкому и недвусмысленному осуждению" атаки.

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Версия на английском языке Israel demands condemnation of Iran's missile strike on civilian targets

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