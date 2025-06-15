Израиль потребовал осудить ракетный удар Ирана по гражданским объектам

Израиль потребовал осудить ракетный удар Ирана по гражданским объектам

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон резко раскритиковал международные организации "ООН-женщины" и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) за молчание в ответ на массированный ракетный удар Ирана, в результате которого погибли и пострадали израильские мирные жители.

Как сообщает Report, об этом Д. Данон написал на своей странице в соцсети X.

"Иран нанес жестокий ракетный удар по Израилю - преднамеренно по гражданским районам. Женщины и дети были убиты. Другие - тяжело ранены. Семьи разрушены", - отметил он.

Он выразил возмущение отсутствием реакции со стороны "ООН-женщины" и ЮНИСЕФ. "Нет осуждения. Нет возмущения. Нет солидарности. Разве жизни израильских женщин и детей не имеют значения для вас? Вы бы молчали, если бы такое произошло в другом месте?" - добавил дипломат.

По его словам, "молчание - это не нейтралитет, а соучастие". Израильский дипломат призвал к "четкому и недвусмысленному осуждению" атаки.