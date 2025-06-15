Fars: Иранские ракеты оснастили боеголовками "высокой разрушительной мощности"

Ракеты, использованные Ираном в последней атаке на Израиль, были оснащены боеголовками "высокой разрушительной мощности".

Ракеты, использованные Ираном в последней атаке на Израиль, были оснащены боеголовками "высокой разрушительной мощности".

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Кроме того, в рамках последней атаки Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) применил твердотопливную тактическую управляемую баллистическую ракету класса земля - земля "Хадж Касем".

Баллистическая ракета "Хадж Касем", названная в честь убитого в 2020 году командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани, имеет дальность поражения более 1,4 тыс. км.