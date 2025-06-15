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КСИР: Операции Ирана будут носить "более жесткий и масштабный характер"

КСИР: Операции Ирана будут носить "более жесткий и масштабный характер" Операции иранских вооруженных сил будут носить "более жесткий и масштабный характер", если израильские атаки продолжатся.
В регионе
15 июня 2025 г. 02:45
КСИР: Операции Ирана будут носить более жесткий и масштабный характер

Операции иранских вооруженных сил будут носить "более жесткий и масштабный характер", если израильские атаки продолжатся.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"В рамках продолжения совместной наступательной операции "Правдивое обещание - 3", а также в ответ на сегодняшние акты агрессии и преступления Израиля были атакованы объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения противника с применением большого количества беспилотников и ракет", - указано в заявлении.

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