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JPost: Из-за последней атаки Ирана на Израиль пострадали 12 человек

JPost: Из-за последней атаки Ирана на Израиль пострадали 12 человек 12 человек получили ранения в результате последней атаки Ирана на Израиль.
Другие страны
15 июня 2025 г. 04:57
JPost: Из-за последней атаки Ирана на Израиль пострадали 12 человек

12 человек получили ранения в результате последней атаки Ирана на Израиль.

Как передает Report, об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на национальную службу скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

Как сообщила газета, по всему Центральному Израилю раздавались громкие взрывы во время иранских ракетных ударов. Пожарно-спасательное управление Израиля подтвердило сообщения о многочисленных падениях обломков ракет в центральном районе страны и Иерусалиме, приведших к повреждениям жилых зданий и ряду пожаров на открытой местности.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İranın İsrailə son hücumu nəticəsində 12 nəfər yaralanıb

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