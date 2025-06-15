МИД Ирака: Эскалация на Ближнем Востоке может привести к новым волнам беженцев в Европу

Военная эскалация на Ближнем Востоке в результате противостояния Ирана и Израиля может привести к новым волнам беженцев в Европу.

Военная эскалация на Ближнем Востоке в результате противостояния Ирана и Израиля может привести к новым волнам беженцев в Европу.

Как передает Report со ссылкой на агентство INA , об этом заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем.

"Военная эскалация может привести к новым волнам беженцев в Европу. Это требует серьезных международных действий для устранения причин напряженности и для деэскалации ситуации посредством дипломатических решений", - приводит слова Хусейна иракское информационное агентство.

"Повторяющиеся нарушения Израилем иракского воздушного пространства являются явным нарушением международного права и национального суверенитета", - продолжал он, призвав Германию и международное сообщество "занять твердую позицию против этих нарушений". В ответ Вадефуль подтвердил стремление Германии "поддерживать безопасность и стабильность Ирака". "Германия работает со своими региональными и международными партнерами, чтобы не допустить втягивания Ирака в цикл насилия. Мы хотим безопасности и стабильности для Ирака", - заявил он.