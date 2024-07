Джаббаров и Кудратов обсудили вопросы экономического азербайджано-узбекского сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил в Бухаре вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном.

Как передает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети X.

“Было очень приятно встретится в Бухаре с моим коллегой Лазизом Кудратовым, министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Мы провели продуктивные обсуждения результатов экономического сотрудничества Азербайджана и Узбекистана и наметили следующие шаги по дальнейшему укреплению нашего партнерства”, - написал Джаббаров.

Как сообщалось, делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с рабочим визитом в Узбекистане.

В рамках визита сегодня состоится 13-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. Также запланировано проведение заседания наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвестиционной компании.