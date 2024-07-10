Джаббаров и Кудратов обсудили вопросы экономического азербайджано-узбекского сотрудничества
Джаббаров и Кудратов обсудили вопросы экономического азербайджано-узбекского сотрудничества Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил в Бухаре вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил в Бухаре вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном.
Как передает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети X.
“Было очень приятно встретится в Бухаре с моим коллегой Лазизом Кудратовым, министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Мы провели продуктивные обсуждения результатов экономического сотрудничества Азербайджана и Узбекистана и наметили следующие шаги по дальнейшему укреплению нашего партнерства”, - написал Джаббаров.
Как сообщалось, делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым находится с рабочим визитом в Узбекистане.
В рамках визита сегодня состоится 13-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. Также запланировано проведение заседания наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвестиционной компании.
It was a pleasure to reunite in Bukhara with my colleague Laziz Kudratov, Minister of Investment, Industry, and Trade of Uzbekistan. We had productive discussions on the positive outcomes of #Azerbaijan-#Uzbekistan#economic cooperation and outlined the next steps to further… pic.twitter.com/0cDtpvMEVC