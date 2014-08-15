Группа экспертов ООН по предпринимательству и правам человека прибудет в Азербайджан

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По приглашению правительства Азербайджана группа независимых экспертов ООН 18 августа прибудет в страну для ознакомления с тем, как хозяйственная деятельность оказывает влияние на ситуацию с правами человека. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

Эксперты ознакомятся с текущими инициативами, возможностями и проблемами в реализации Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

Эти принципы, которые были единогласно одобрены Советом ООН по правам человека в 2011 году, являются четким руководством для органов власти и компаний по предотвращению и устранению негативных последствий хозяйственной деятельности в области прав человека.

Во время своего десятидневного визита эксперты встретятся с представителями государственной власти и ряда компаний, организаций гражданского общества, профсоюзов и других заинтересованных сторон.

Итоги визита и рекомендации экспертов будут включены в официальный доклад, который будет представлен Совету по правам человека в июне 2015 года.