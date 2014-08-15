Группа экспертов ООН по предпринимательству и правам человека прибудет в Азербайджан

Эксперты ознакомятся с текущими инициативами, возможностями и проблемами в реализации Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
Эти принципы, которые были единогласно одобрены Советом ООН по правам человека в 2011 году, являются четким руководством для органов власти и компаний по предотвращению и устранению негативных последствий хозяйственной деятельности в области прав человека.
Во время своего десятидневного визита эксперты встретятся с представителями государственной власти и ряда компаний, организаций гражданского общества, профсоюзов и других заинтересованных сторон.
Итоги визита и рекомендации экспертов будут включены в официальный доклад, который будет представлен Совету по правам человека в июне 2015 года.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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