Президент Азербайджана наградил военнослужащих особой службы государственной охраны

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении военнослужащих особой службы государственной охраны Азербайджана".
Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником сотрудников особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики приказано наградить следующих военнослужащих особой службы государственной охраны:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:
Валиева Мурсала Али оглы - генерал-лейтенанта
Нагиева Сабира Наги оглы - генерал-майора
Алиева Бахлула Латиф оглы - полковника
медалью "За Родину":
Байрамова Давахана Ага оглы - полковника
Азизова Азада Гамлет оглы - полковника
Сейидова Мамедрагима Ариф оглы - полковника
Аббасова Парвиза Шахбаз оглы - полковника-лейтенанта
Гаджиева Эльхана Вели оглы - полковника-лейтенанта
Мамедова Эльшана Мамед оглы - полковника - лейтенанта
Намазову Саиду Октай гызы - полковника - лейтенанта.
медалью "За отвагу":
Велиева Мубариза Гылман оглы - полковника- лейтенанта
Бабаева Рауфа Ахадага оглы - майора
Буньятова Рашида Ханнан оглы - майора
Алиева Этибара Вели оглы - майора
Мирзоева Абдулгусейна Фейруз оглы - майора
Гадирова Рашада Ариф оглы - капитана.
медалью "За военные заслуги":
Алекперова Исмаила Гурбан оглы - полковника
Алкеремова Вюгара Орудж оглы - полковника-лейтенанта
Сафиева Гумбата Мамед оглы - полковника - лейтенанта
Бабаева Самира Гусеин оглы - майора
Исмайлова Анара Муслим оглы - майора
Мамедова Ильхама Сабир оглы - майора
Мирзоева Ильгара Тарыель оглы - майора
Гулиева Заура Фархад оглы - майора
Рагимова Гахрамана Садраддин оглы -майора
Джебраилова Заура Агазаде оглы - капитана
Мусаеву Бести Гамбар гызы - капитана медицинской службы
Гусейнова Заура Аманулла оглы - старшего прапорщика
Нуруева Парвиза Валех оглы - старшего прапорщика
Рустамова Видади Гияс оглы - прапорщика
Гадирова Мушвига Ариф оглы - младшего прапорщика
Велиева Эмина Амир оглы - старшего сержанта.
İlkin PirəliАвтор новости