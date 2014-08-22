Президент Азербайджана наградил военнослужащих особой службы государственной охраны

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении военнослужащих особой службы государственной охраны Азербайджана".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником сотрудников особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики приказано наградить следующих военнослужащих особой службы государственной охраны:



орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

Валиева Мурсала Али оглы - генерал-лейтенанта

Нагиева Сабира Наги оглы - генерал-майора

Алиева Бахлула Латиф оглы - полковника

медалью "За Родину":

Байрамова Давахана Ага оглы - полковника

Азизова Азада Гамлет оглы - полковника

Сейидова Мамедрагима Ариф оглы - полковника

Аббасова Парвиза Шахбаз оглы - полковника-лейтенанта

Гаджиева Эльхана Вели оглы - полковника-лейтенанта

Мамедова Эльшана Мамед оглы - полковника - лейтенанта

Намазову Саиду Октай гызы - полковника - лейтенанта.

медалью "За отвагу":

Велиева Мубариза Гылман оглы - полковника- лейтенанта

Бабаева Рауфа Ахадага оглы - майора

Буньятова Рашида Ханнан оглы - майора

Алиева Этибара Вели оглы - майора

Мирзоева Абдулгусейна Фейруз оглы - майора

Гадирова Рашада Ариф оглы - капитана.

медалью "За военные заслуги":

Алекперова Исмаила Гурбан оглы - полковника

Алкеремова Вюгара Орудж оглы - полковника-лейтенанта

Сафиева Гумбата Мамед оглы - полковника - лейтенанта

Бабаева Самира Гусеин оглы - майора

Исмайлова Анара Муслим оглы - майора

Мамедова Ильхама Сабир оглы - майора

Мирзоева Ильгара Тарыель оглы - майора

Гулиева Заура Фархад оглы - майора

Рагимова Гахрамана Садраддин оглы -майора

Джебраилова Заура Агазаде оглы - капитана

Мусаеву Бести Гамбар гызы - капитана медицинской службы

Гусейнова Заура Аманулла оглы - старшего прапорщика

Нуруева Парвиза Валех оглы - старшего прапорщика

Рустамова Видади Гияс оглы - прапорщика

Гадирова Мушвига Ариф оглы - младшего прапорщика

Велиева Эмина Амир оглы - старшего сержанта.