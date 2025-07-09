О нас

Военнослужащие погранвойск уволены в запас

Военнослужащие погранвойск уволены в запас Военнослужащие срочной действительной военной службы, отличившиеся при выполнении задач по охране и защите государственной границы в структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС), уволены в запас Вооруженных сил.
Армия
9 июля 2025 г. 13:15
Военнослужащие погранвойск уволены в запас

Военнослужащие срочной действительной военной службы, отличившиеся при выполнении задач по охране и защите государственной границы в структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС), уволены в запас Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в ГПС.

На мероприятиях по этому случаю прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

В ходе выступлений было особо подчеркнуто, что пограничники, оставаясь верными военной присяге, с высокой ответственностью выполняли задачи, поставленные перед ГПС президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Уволенные в запас военнослужащие выразили благодарность за полученные знания и навыки.

В завершение мероприятия было сделано фото на память.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi xidməti başa vuran sərhədçi əsgərlər Silahlı Qüvvələrin ehtiyatına buraxılıb

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi