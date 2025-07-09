Военнослужащие погранвойск уволены в запас

Военнослужащие срочной действительной военной службы, отличившиеся при выполнении задач по охране и защите государственной границы в структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС), уволены в запас Вооруженных сил.

Военнослужащие срочной действительной военной службы, отличившиеся при выполнении задач по охране и защите государственной границы в структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС), уволены в запас Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в ГПС.

На мероприятиях по этому случаю прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

В ходе выступлений было особо подчеркнуто, что пограничники, оставаясь верными военной присяге, с высокой ответственностью выполняли задачи, поставленные перед ГПС президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Уволенные в запас военнослужащие выразили благодарность за полученные знания и навыки.

В завершение мероприятия было сделано фото на память.