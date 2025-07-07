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В Азербайджанской Армии прошли соревнования по ориентированию на местности

В Азербайджанской Армии прошли соревнования по ориентированию на местности В соответствии с планом подготовки на 2025 учебный год среди военнослужащих Азербайджанской Армии было проведено соревнование по ориентированию на местности.
Армия
7 июля 2025 г. 19:20
В Азербайджанской Армии прошли соревнования по ориентированию на местности

В рамках плана подготовки на 2025 учебный год среди военнослужащих Азербайджанской Армии состоялось соревнование по ориентированию на местности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Команды, участвовавшие в соревнованиях, продемонстрировали свои навыки ориентирования на местности с использованием карты и компаса. В ходе выполнения задач по определению контрольных пунктов, обнаружению целей на карте на заданной дистанции и в течение определенного времени участники проявили высокую активность. Кроме того, военнослужащие состязались и в индивидуальном первенстве.

В соревнованиях приняли участие 28 военнослужащих в составе 7 команд.

По итогам соревнований победившим командам и военнослужащим, показавшим высокие результаты в индивидуальном зачете, были вручены награды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi qulluqçular arasında səmti müəyyənetmə yarışı keçirilib

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