Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях "Тарлан - 2025"

Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях "Тарлан - 2025".

Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях "Тарлан - 2025".

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

Для участия в совместных летно-тактических учениях "Тарлан - 2025", проводимых между Военно-воздушными силами Азербайджана и Казахстана, в страну прибыли военнослужащие из Республики Казахстан.

В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.

Отметим, что учения, запланированные на период с 8 по 10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также на взаимный обмен опытом.