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Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях "Тарлан - 2025"

Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях "Тарлан - 2025" Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях "Тарлан - 2025".
Армия
5 июля 2025 г. 16:02
Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях Тарлан - 2025

Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях "Тарлан - 2025".

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

Для участия в совместных летно-тактических учениях "Тарлан - 2025", проводимых между Военно-воздушными силами Азербайджана и Казахстана, в страну прибыли военнослужащие из Республики Казахстан.

В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.

Отметим, что учения, запланированные на период с 8 по 10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также на взаимный обмен опытом.

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Версия на английском языке Kazakh servicemen arrive in Azerbaijan to participate in Tarlan - 2025 exercise
Версия на азербайджанском языке “Tərlan - 2025” təlimində iştirak edəcək Qazaxıstan hərbçiləri Azərbaycana gəlib

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