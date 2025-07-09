Военнослужащие Азербайджана и Казахстана отрабатывают операции с беспилотниками

В Азербайджане начались совместные летно-тактические учения "Тарлан-2025", проводимые с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Азербайджане начались совместные летно-тактические учения "Тарлан-2025", проводимые с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии открытия учений минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Выступившие на церемонии руководители учений пожелали участникам успехов и подчеркнули важность проводимой совместной деятельности. Было отмечено, что учения играют особую роль в укреплении азербайджано-казахстанского военного сотрудничества.

Затем, в соответствии со сценарием, личный состав приступил к поэтапному выполнению поставленных задач.

Отметим, что совместные учения продлятся до 10 июля.