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Азербайджанский пилот: "Анатолийский орел-2025" открывает возможности для изучения других тактик

Азербайджанский пилот: "Анатолийский орел-2025" открывает возможности для изучения других тактик Учения "Анатолийский орел-2025" являются хорошей возможностью для изучения новых технологий и тактики других государств.
Армия
5 июля 2025 г. 14:13
Азербайджанский пилот: Анатолийский орел-2025 открывает возможности для изучения других тактик

Учения "Анатолийский орел-2025" являются хорошей возможностью для изучения новых технологий и тактики других государств.

Об этом корреспонденту Report в Конье заявил подполковник Сабир Насиров, участвующий в международных учениях.

По его словам, ВВС Азербайджана не в первый раз принимают участие в международных учениях такого уровня и в ходе маневров обмениваются практическими и теоретическими знаниями с коллегами из братской Турции и других стран-участниц.

"Мы стараемся изучать новые знания, а также технику зарубежных стран и получаем хорошие результаты", - сказал он.

Он добавил, что ранее азербайджанские летчики участвовали в учениях Anatolian Phoenix в Казахстане: "На всех учениях мы стараемся достойно представлять Азербайджан и добиваемся высоких результатов. В „Анатолийском орле“ участвуют представители разных стран и войска НАТО. Мы наблюдаем и изучаем тактики НАТО на практике".

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Версия на азербайджанском языке "Anadolu Qartalı-2025”də iştirak edən azərbaycanlı pilot: Hərbi təlimlərdə yüksək nailiyyətlər əldə etmişik

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