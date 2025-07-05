Азербайджанский пилот: "Анатолийский орел-2025" открывает возможности для изучения других тактик

Учения "Анатолийский орел-2025" являются хорошей возможностью для изучения новых технологий и тактики других государств.

Учения "Анатолийский орел-2025" являются хорошей возможностью для изучения новых технологий и тактики других государств.

Об этом корреспонденту Report в Конье заявил подполковник Сабир Насиров, участвующий в международных учениях.

По его словам, ВВС Азербайджана не в первый раз принимают участие в международных учениях такого уровня и в ходе маневров обмениваются практическими и теоретическими знаниями с коллегами из братской Турции и других стран-участниц.

"Мы стараемся изучать новые знания, а также технику зарубежных стран и получаем хорошие результаты", - сказал он.

Он добавил, что ранее азербайджанские летчики участвовали в учениях Anatolian Phoenix в Казахстане: "На всех учениях мы стараемся достойно представлять Азербайджан и добиваемся высоких результатов. В „Анатолийском орле“ участвуют представители разных стран и войска НАТО. Мы наблюдаем и изучаем тактики НАТО на практике".