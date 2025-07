Тэмми Брюс: США поддерживают стремление Азербайджана и Армении к миру

США поддерживают усилия Азербайджана и Армении по продвижению мира.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила на пресс-конференции отвечая на вопрос о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся сегодня в Абу-Даби.

"Мы поддерживаем усилия по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе. Вашингтон следит за соответствующими публикациями в СМИ. На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации для освещения", - заявила она.

Т. Брюс также отметила позицию нынешней администрации США:

"Как вы знаете, подход президента Трампа и госсекретаря Марко Рубио говорит сам за себя. Высказывания американского лидера на недавнем заседании кабмина ясно дали понять - эта администрация привержена миру", - подытожила она.