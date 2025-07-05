Эльчин Рафиев: Цель участия в учениях "Анатолийский орел" - показать возможности азербайджанской авиации

Демонстрация возможностей азербайджанских самолетов - одна из главных целей участия в международных учениях "Анатолийский орел-2025".

Демонстрация возможностей азербайджанских самолетов - одна из главных целей участия в международных учениях "Анатолийский орел-2025".

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, об этом заявил военный пилот, подполковник Эльчин Рафиев.

По его словам, участие в таких учениях также позволяет изучить тактику других стран и освоить правила использования современной боевой техники. "Каждая страна демонстрирует возможности своей авиации. После Отечественной войны 2020 года по указанию президента Ильхама Алиева наши Вооружённые силы перешли на модель турецких вооруженных сил, и мы регулярно проводим совместные учения с Турцией", - отметил он.

Подполковник подчеркнул, что арсенал азербайджанской армии после войны значительно расширился. "Такие учения необходимы, чтобы учиться и применять новые виды вооружения на практике, ведь это повышает боеспособность наших подразделений", - добавил награжденный орденом "Карабах" пилот.

Отметим, что в учениях принимают участие более 10 стран.