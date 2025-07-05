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Азербайджанские пилоты продемонстрировали высокий профессионализм на учениях "Анатолийский орел-2025"

Азербайджанские пилоты продемонстрировали высокий профессионализм на учениях "Анатолийский орел-2025" В городе Конье прошли международные тактико-летные учения "Анатолийский орел - 2025" с участием группы личного состава Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.
Армия
5 июля 2025 г. 17:17
Азербайджанские пилоты продемонстрировали высокий профессионализм на учениях Анатолийский орел-2025

В городе Конье прошли международные тактико-летные учения "Анатолийский орел - 2025" с участием группы личного состава Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Как сообщает сотрудник Report из Коньи, на церемонии закрытия особо подчеркнули высокий профессионализм, продемонстрированный личным составом ВВС Азербайджана во время учений.

Напомним, что на этапе практического выполнения сценария азербайджанские военные пилоты осуществили групповые вылеты с авиабазы, выполняя задачи по воздушной разведке, достижению превосходства в воздухе, уничтожению условных целей и другие задания.

Согласно плану, военные пилоты Азербайджана, помимо выполнения задач типа "воздух-воздух" и "воздух-земля", также осуществили совместные полеты с авиационными экипажами ВВС Турции.

Отметим, что в учениях, проводимых с целью повышения взаимного сотрудничества, совместной деятельности и боевой готовности между ВВС стран-участниц, приняли участие представители ВВС Азербайджана, США, Иордании, Венгрии, Катара, Саудовской Аравии, Турции и НАТО.

Представляем фотографии с учений:

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Версия на английском языке ФотоPHOTOS from Anatolian Eagle-2025 exercise, where Azerbaijani pilots demonstrated high professionalism
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan pilotlarının yüksək peşəkarlıq sərgilədiyi “Anadolu Qartalı-2025” təlimindən - FOTOREPORTAJ

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