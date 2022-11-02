Инфекционист: Сейчас вируса гриппа в Азербайджане нет

"Наличие сейчас вируса гриппа в Азербайджане не подтверждено".

"Наличие сейчас вируса гриппа в Азербайджане не подтверждено".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, были проверены тестовые образцы у лиц, предположительно зараженных гриппом и коронавирусом: "Ни в одном образце вирус гриппа обнаружен не был. Больные были заражены острыми респираторными вирусными инфекциями".

Т.Эйвазов отметил, что сегодня в стране ситуация с заражением коронавирусом удовлетворительная: "Количество случаев заражения выражено в двухзначных цифрах. С начала пандемии и до сегодняшнего дня это самый низкий показатель заболевших. Нам известно, что легко переносящие болезнь не обращаются за тестами. Хоть статистка не отражает реальности, но число активных больных невелико".