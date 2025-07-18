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В рамках ОМС в Азербайджане за полгода провели 80 операций по пересадке органов

В рамках ОМС в Азербайджане за полгода провели 80 операций по пересадке органов В Азербайджане за январь–июнь 2025 года в рамках Пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) проведено 80 операций по трансплантации органов.
Здоровье
18 июля 2025 г. 10:03
В рамках ОМС в Азербайджане за полгода провели 80 операций по пересадке органов

В Азербайджане за январь–июнь 2025 года в рамках Пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) проведено 80 операций по трансплантации органов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по ОМС, 56% из них составили операции по пересадке почки, 38% - печени, и 6% - костного мозга.

За этот же период в рамках системы ОМС в стране было оказано более 44 млн медицинских услуг. Количество обращений в медицинские учреждения составило 12,3 млн, при этом более 3,6 млн человек воспользовались услугами хотя бы один раз.

Среди наиболее частых обращений - общее медицинское обследование, а также лечение заболеваний эндокринной, дыхательной, кровеносной и мочеполовой систем.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayında icbari tibbi sığorta təminatı ilə 80 orqan transplantasiyası əməliyyatı icra olunub

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