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ИИ помог ученым найти эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

ИИ помог ученым найти эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера Продвинутый ИИ-инструмент помог международной группе ученых найти эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера.
Здоровье
18 июля 2025 г. 06:14
ИИ помог ученым найти эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

Продвинутый ИИ-инструмент помог международной группе ученых найти эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера.

Как передает Report, работа опубликована в журнале Nature Communications.

Специалисты представили повторный анализ данных крупного клинического исследования AMARANTH. Изначально испытания препарата ланабесестат, который снижает уровень β‑амилоида в мозге, завершились безуспешно: улучшений в когнитивных функциях участников не зафиксировали, и проект сочли бесперспективным.

Однако ученые применили к тем же данным новый ИИ‑инструмент — предиктивную прогностическую модель (PPM). Эта модель анализирует исходные показатели пациентов — данные МРТ, наличие генетических маркеров, уровень β‑амилоида и результаты тестов памяти — и прогнозирует, как быстро у конкретного человека будет развиваться болезнь Альцгеймера. Такой подход позволил разделить участников на группы с "медленным" и "быстрым" прогрессированием нейродегенерации.

После новой стратификации оказалось, что у пациентов с более медленным течением заболевания при приеме ланабесестата в дозе 50  миллиграммов когнитивное ухудшение замедлялось на 46 процентов по сравнению с плацебо. У пациентов с быстрым развитием болезни такого эффекта не обнаружили. Более того, благодаря использованию ИИ требуемый размер выборки для выявления эффекта существенно снижается, что может значительно ускорить и удешевить будущие испытания.

Исследователи подчеркивают, что внедрение ИИ в клинические исследования может повысить их эффективность и помочь быстрее находить действенные методы лечения болезни Альцгеймера.

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