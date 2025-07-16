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Животные покусали почти 22 тыс. человек в Азербайджане за полгода

Животные покусали почти 22 тыс. человек в Азербайджане за полгода В Азербайджане около 22 тыс. человек пострадали от укусов животных за первые шесть месяцев 2025 года.
Здоровье
16 июля 2025 г. 15:51
Животные покусали почти 22 тыс. человек в Азербайджане за полгода

В Азербайджане около 22 тыс. человек пострадали от укусов животных за первые шесть месяцев 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения, об этом заявила заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Айтекин Гурбанова.

Она сообщила, что по сравнению с тем же периодом прошлого года количество обращений увеличилось, но случаев бешенства не зарегистрировано. Гурбанова подчеркнула, что наибольший риск заражения бешенством возникает при укусах волков и лис.

Представитель Минздрава добавила, что антирабическая вакцинация после укуса животного должна проводиться только в медучреждении.

"При укусе рану следует тщательно промыть проточной водой с хозяйственным мылом, затем обработать антисептиком, после чего необходимо обратиться к врачу для назначения курса лечения. Антирабическая вакцинация проводится только в медицинских учреждениях под наблюдением специалиста", - подчеркнула Гурбанова.

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Версия на азербайджанском языке Son altı ayda Azərbaycanda 22 minə yaxın şəxsi heyvan dişləyib

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