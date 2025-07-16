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АПБА провело фитосанитарный мониторинг на освобожденных территориях

АПБА провело фитосанитарный мониторинг на освобожденных территориях АПБА провело фитосанитарный мониторинг на освобожденных территориях
Здоровье
16 июля 2025 г. 12:51
АПБА провело фитосанитарный мониторинг на освобожденных территориях

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели фитосанитарный мониторинг в Шушинском, Агдамском, Лачынском, Физулинском, Ханкендинском, Ходжалинском, Агдеринском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском и Тертерском районах.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе мониторинга взято 38 образцов различных растений для лабораторного исследования, а также установлено 30 феромонных ловушек для определения наличия вредителей.

В результате лабораторного анализа феромонных ловушек в Бардинском, Тертерском и Физулинском районах обнаружена восточная фруктовая муха. На указанных территориях приняты соответствующие фитосанитарные меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA azad olunan ərazilərdə fitosanitar monitorinqlər keçirib

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