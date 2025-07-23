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Азербайджан построит в Бишкеке современную детскую больницу

Азербайджан построит в Бишкеке современную детскую больницу Азербайджан построит детскую больницу в столице Кыргызстана.
Здоровье
23 июля 2025 г. 14:23
Азербайджан построит в Бишкеке современную детскую больницу

Азербайджан построит детскую больницу в столице Кыргызстана.

Как сообщает Report об этом заявил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев.

По его словам, которые приводят кыргызские СМИ, решение о строительстве больницы было принято в ходе переговоров между президентами Азербайджана и Кыргызстана.

Изначально строительство планировалось в Иссык-Кульской области, однако после официального визита президента Садыра Жапарова в Азербайджан было принято решение возвести медицинское учреждение именно в Бишкеке.

В настоящее время ведется подготовительная работа. Ожидается, что новая больница будет полностью оснащенным современным лечебным учреждением.

Туманбаев добавил, что больница станет подарком Азербайджана Кыргызстану.

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Версия на английском языке Azerbaijan to build modern children's hospital in Bishkek
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Bişkekdə müasir uşaq xəstəxanası inşa edəcək

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