США одобрили возможную продажу Украине оборудования для сил ПВО на $180 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для систем ПВО на сумму $180 млн.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для систем ПВО на сумму $180 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Ранее Украина "направила запрос на приобретение оборудования и услуг с целью подготовки персонала, обслуживания и восстановления имеющихся систем ПВО американского производства", следует из сообщения.

В документе утверждается, что продажа Украине оборудования и оказание услуг послужит "укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы". При этом американские власти утверждают, что продажа будет "соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности".

"Предполагаемая продажа этого оборудования и услуг не нарушит базовый баланс сил в регионе", - утверждается в заявлении.

Основными подрядчиками выступят американские компании Sierra Nevada Corporation и V2X, Inc., а также базирующиеся на Украине Radionix и Systems Electronic Export. В документе поясняется, что "реализация предполагаемой сделки не потребует отправки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков".