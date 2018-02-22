Эльдар Султанов: Установлено, что Сумгайытские события были совершены армянскими сепаратистами по указу проармянски настроенных сил в руководстве СССР

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ “Преступления, совершенные армянами и проармянскими силами в Сумгайыте, являются частью многолетней армянской политики террора, этнических чисток, геноцида и территориальных притязаний в отношении Азербайджана”.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в МИДе заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Он отметил, что в течение прошлых лет армянские сепаратисты, стараясь оправдать свою оккупационную политику, Ходжалинский геноцид и другие преступления на азербайджанской земле, ссылаются на Сумгайытские события, извращая факты, подделывая документы и прибегая к другим грязным методам: “В связи с беспорядками, устроенными в Сумгайыте 28 февраля 1988 года, прокуратурой Сумгайыта было возбуждено уголовное дело, оно было взято на исполнение следственно-оперативной группой Генпрокуратуры СССР, было проведено следствие. По указке проармянски настроенного руководства СССР, следственно-оперативная группа остановилась на версии совершения этих действий бандитскими элементами. Сразу после событий в Армении, советской прессе и на международном уровне началась антиазербайджанская информационная кампания”.

Э.Султанов подчеркнул, что в результате следственных мероприятий и судебных процессов, проведенных в 1988-1990-х гг. в связи с массовыми беспорядками в Сумгайыте, событиям в Сумгайыте не была дана объективная правовая оценка, истинные виновники и организаторы так и не были привлечены к ответственности: “Для объективной правовой оценки Сумгайытских событий, раскрытия истинной сути этого преступления, президент Азербайджана поручил поднять следственные материалы, возобновить исполнение 5 уголовных дел. Решением Генпрокурора Азербайджана от 19 марта 2010 года 5 уголовных дел по событиям в Сумгайыте были объединены в одно дело, сформирована следственная группа из сотрудников прокуратуры, МВД и тогдашнего МНБ.

Для проведения всестороннего, полного и объективного расследования были направлены запросы в соответствующие государственные органы Азербайджана, а также в Генпрокуратуру России и других стран, взяты показания свидетелей, подняты архивные документы, изучены материалы прессы, а также проведены иные необходимые мероприятия.

Стало ясно, что участники этого уголовного деяния не установлены, а организаторы Сумгайытских событий так и не были привлечены к ответственности".

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Азербайджана, следственно-оперативной группой была установлена истинная суть Сумгайытских событий. В результате проведенного расследования было установлено, что события в Сумгайыте были совершены армянскими сепаратистами по указке проармянски настроенных сил в руководстве СССР по заранее разработанному сценарию: “Наглядным доказательством этого стало выступление члена оперативно-следственной группы Прокуратуры СССР Владимира Калиниченко на презентации книги журналистки Саадат Кадыровой “Сумгайытские события из первоисточников”, состоявшейся в Москве 31 марта 2016 года. Он заявил, что Сумгайытские события были устроены КГБ СССР по заказу руководства СССР в угоду армянскому лобби, поэтому никто из организаторов этого преступления так и не был привлечен к ответственности ”.