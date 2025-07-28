СГБ задержала организаторов сети, занимающейся техническим мошенничеством на экзаменах

Служба государственной безопасности (СГБ) на основании обращения Государственного экзаменационного центра выявила и задержала организаторов сети, занимающихся мошенничеством в период сдачи экзаменов для поступления в вузы.

Служба государственной безопасности (СГБ) на основании обращения Государственного экзаменационного центра выявила и задержала организаторов сети, занимающихся мошенничеством в период сдачи экзаменов для поступления в вузы.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз.

Отмечается, что эти лица обеспечивали ряд абитуриентов специальными скрытыми техническими комплектами - микронаушниками, микрокамерами, мини-телефонами, проводами, Mi-Fi роутерами и другим оборудованием - с целью получения положительных результатов на вступительных экзаменах в вузы. В их отношении возбуждено уголовное дело в СГБ.

По результатам расследования были аннулированы результаты вступительных экзаменов некоторых абитуриентов, причастных к использованию запрещенного оборудования, говорится в сообщении.