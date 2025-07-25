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Пострадавшие в результате нападений ВС Армении дали показания в суде

Пострадавшие в результате нападений ВС Армении дали показания в суде 20:01 Пострадавшие в результате нападений ВС Армении дали показания в суде.
Внутренняя политика
25 июля 2025 г. 20:14
Пострадавшие в результате нападений ВС Армении дали показания в суде

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, cудебное заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова). Каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, состав суда, прокуроров, представляющих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində yaralanmış, mülklərini itirmiş, əsir düşmüş şəxslər məhkəmədə ifadə veriblər

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