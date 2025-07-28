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В Ереване произошла стрельба, задержан сын бывшего полковника полиции Армении

В Ереване произошла стрельба, задержан сын бывшего полковника полиции Армении Сын бывшего полковника полиции задержан после стрельбы в Ереване.
В регионе
28 июля 2025 г. 20:25
В Ереване произошла стрельба, задержан сын бывшего полковника полиции Армении

Сын бывшего полковника полиции задержан после стрельбы в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Shamshyan.com.

Согласно информации, инцидент произошел накануне на улице Грибоедова. По данным портала, все началось с бытовой ссоры между соседями, в ходе которой 28-летний Ашот Шахназарян выстрелил из пистолета. Никто не пострадал.

Позже гильзу выбросил в мусорное ведро брат стрелявшего, однако следователи ее обнаружили. Был найден и сам пистолет. Шахназаряна доставили в следственный отдел Арабкира.

Отмечается, что отцом задержанного является бывший полковник полиции, занимавший руководящие должности в Дорожной полиции Армении. Его дед, также Ашот Шахназарян, в свое время возглавлял Государственную комиссию по защите экономической конкуренции.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda keçmiş polis polkovnikinin oğlu tapançadan atəş açdığına görə saxlanılıb

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