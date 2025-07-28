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Сахиба Гафарова встретилась с генсеком Межпарламентского союза

Сахиба Гафарова встретилась с генсеком Межпарламентского союза Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Женеве, встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом.
Внешняя политика
28 июля 2025 г. 20:02
Сахиба Гафарова встретилась с генсеком Межпарламентского союза

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Женеве, встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, на встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова упомянула о предыдущих встречах с генеральным секретарем и президентом МПС в рамках международных мероприятий и выразила удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между Милли Меджлисом и Межпарламентским союзом. Было отмечено, что МПС является эффективной платформой для международного сотрудничества.

В ходе беседы была дана положительная оценка активному представительству Азербайджана в организации и высокому уровню участия депутатов Милли Меджлиса в руководящих органах организации.

На встрече еще раз было отмечено, что парламентская конференция, организованная совместно МПС и Милли Меджлисом в рамках COP29, прошедшего в прошлом году в Азербайджане, была проведена на высоком уровне, и подчеркнуто, что успешная реализация ряда мероприятий при совместном сотрудничестве сторон создает возможности для дальнейшего углубления сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb

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