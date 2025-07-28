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К концу года будет утверждено более 200 профессиональных и квалификационных стандартов

К концу года будет утверждено более 200 профессиональных и квалификационных стандартов 18:00 Министерством труда и социальной защиты населения за последние пять лет было разработано и утверждено около 1400, в том числе за последние месяцы 70 профессиональных и квалификационных стандартов.
Внутренняя политика
28 июля 2025 г. 18:14
К концу года будет утверждено более 200 профессиональных и квалификационных стандартов

Министерством труда и социальной защиты населения за последние пять лет было разработано и утверждено около 1400, в том числе за последние месяцы 70 профессиональных и квалификационных стандартов.

Как сообщает Report, процесс продолжается, и до конца текущего года планируется разработать и утвердить дополнительно 230 стандартов.

Утвержденные стандарты размещаются в "Реестре профессиональных и квалификационных стандартов" на портале Министерства e-sosial.az.

Отметим, что профессиональные стандарты включают в себя содержание работы, которую должен выполнять работник в конкретной профессиональной области, минимальные требования к условиям труда, а квалификационный стандарт охватывает требуемые компетенции по квалификациям, результаты обучения и критерии оценки. Эти стандарты являются основной базой для подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда, повышения качества рабочей силы и приведения ее в соответствие с международными стандартами.

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