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Азербайджан и Ватикан подписали меморандум в сфере межрелигиозного диалога

Азербайджан и Ватикан подписали меморандум в сфере межрелигиозного диалога Государственный комитет по работе с религиозными организациями и Дикастерия Святого Престола по межрелигиозному диалогу подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере межрелигиозного диалога.
Внутренняя политика
28 июля 2025 г. 15:32
Азербайджан и Ватикан подписали меморандум в сфере межрелигиозного диалога

Государственный комитет по работе с религиозными организациями и Дикастерия Святого Престола по межрелигиозному диалогу подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере межрелигиозного диалога.

Как сообщили Report в Госкомитете, документ подписали председатель Государственного комитета Рамин Мамедов и префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Ватикана Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад.

Отмечается, что меморандум предусматривает обмен опытом и информацией, а также проведение совместных мероприятий с целью продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога, укрепления взаимопонимания и толерантности между сторонами. В документе также отражено развитие сотрудничества в сфере религиозного образования.

Председатель комитета предоставил информацию о религиозной обстановке в стране, отметив, что государственная политика, осуществляемая под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, основывается на принципах и нормах международного права. В Азербайджане особое внимание уделяется укреплению взаимного уважения и понимания между религиозными конфессиями.

Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом, упомянув о роли визитов Папы Римского Иоанна Павла II и Франциска в нашу страну в развитии двусторонних отношений. Он оценил этот Меморандум как успешный результат отношений, укрепленных соглашением "О правовом статусе Католической Церкви в Азербайджанской Республике между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом", подписанным 29 апреля 2011 года, что является показателем уважения и почтения к религиозным меньшинствам в стране. Кардинал также выразил уверенность, что проекты, которые будут реализованы в рамках документа, сыграют важную роль в продвижении межрелигиозной гармонии и культурного разнообразия. Он выразил свою признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в подписании Меморандума.

В церемонии подписания принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Vatikanın dövlət qurumları dinlərarası dialoq sahəsində memorandum imzalayıb

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