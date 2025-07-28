О нас

Глава ВОЗ приветствовал соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом

Глава ВОЗ приветствовал соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом 20:03
Другие страны
28 июля 2025 г. 20:16
Глава ВОЗ приветствовал соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Х.

"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом поскольку недавнее усиление насилия привело к тяжелым последствиям для гражданского населения с обеих сторон. Сообщается о погибших и раненых, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Закрытие медицинских учреждений в обеих странах также влияет на доступ к этим услугам. Мы призываем оба правительства всегда обеспечивать защиту медицинских учреждений, работников и доступ к основным медицинским услугам. Лучшее лекарство - это мир", - заявил он.

Отметим, что эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в приграничной зоне стороны обменялись артиллерийскими ударами. С 27 июля начались переговоры о прекращении огня. Сегодня стороны достигли соглашения в Малайзии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri Kamboca ilə Tailand arasında atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi