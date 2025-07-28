Глава ВОЗ приветствовал соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом

20:03

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Х.

"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом поскольку недавнее усиление насилия привело к тяжелым последствиям для гражданского населения с обеих сторон. Сообщается о погибших и раненых, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Закрытие медицинских учреждений в обеих странах также влияет на доступ к этим услугам. Мы призываем оба правительства всегда обеспечивать защиту медицинских учреждений, работников и доступ к основным медицинским услугам. Лучшее лекарство - это мир", - заявил он.

Отметим, что эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в приграничной зоне стороны обменялись артиллерийскими ударами. С 27 июля начались переговоры о прекращении огня. Сегодня стороны достигли соглашения в Малайзии.