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В МВД Азербайджана обсудили обеспечение общественной безопасности на освобожденных территориях

В МВД Азербайджана обсудили обеспечение общественной безопасности на освобожденных территориях 18:15
Внутренняя политика
25 июля 2025 г. 18:33
В МВД Азербайджана обсудили обеспечение общественной безопасности на освобожденных территориях

В Министерстве внутренних дел Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное организации службы и обеспечению общественной безопасности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, совещание прошло в формате онлайн под руководством министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова.

Обсуждались оперативная обстановка в регионе, служебная деятельность личного состава и взаимодействие с местным населением.

Было отмечено, что охрана общественного порядка, обеспечение безопасности местного населения и туристов, защита имущества и личной безопасности, а также продолжение просветительских и профилактических мероприятий должны оставаться в числе приоритетных направлений на данных территориях.

Особое внимание на совещании уделялось вопросам пожарной безопасности.

Подчеркивалось, что на фоне жаркой и сухой летней погоды возрастает опасность пожаров в лесах и на открытых территориях, в связи с чем интенсифицируются профилактические меры.

На совещании также подробно рассматривались меры по обеспечения пожарной безопасности в связи с повышенным риском возгораний в летний сезон. Руководителям профильных служб поручено усилить контроль, проводить мониторинг в уязвимых зонах и продолжить разъяснительную работу среди населения об опасностях, которые может вызвать неосторожное обращение с огнем.

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Версия на азербайджанском языке DİN-də əməliyyat müşavirəsi keçirilib, azad olunan ərazilərdə mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib

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