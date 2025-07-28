В село Баллыджа отправилась очередная группа переселенцев

12:05

Очередная группа переселенцев выехала в село Баллыджа Ходжалинского района.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на этом этапе на родину отправлены 17 семей в составе 62 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают более 50 тысяч человек, включая бывших вынужденных переселенцев, а также тех, кто работает над реализацией проектов в этом регионе, выполняет служебные обязанности в местных отделениях различных государственных учреждений, работает в возобновивших деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.