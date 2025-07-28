Германия и Иордания создадут "воздушный мост" для помощи жителям Газы

Германия совместно с Иорданией создаст "воздушный мост" для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Германия совместно с Иорданией создаст "воздушный мост" для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам заседания совета безопасности - неформального координационного органа с участием руководителей ключевых министерств и силовых ведомств.

По словам канцлера, министр обороны Борис Писториус будет координировать действия с Францией и Великобританией, которые также выразили готовность участвовать в воздушной доставке продуктов питания и медикаментов.

"Мы хотим как можно скорее положить конец страданиям мирного населения в Газе", - подчеркнул Мерц.