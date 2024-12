В ОТГ выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

Организация тюркских государств (ОТГ) выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, соболезнование размещено на странице организации в социальной сети X.

"Глубоко опечалены крушением вблизи Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронула эта трагедия", - говорится в публикации.