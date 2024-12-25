В ОТГ выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане
В ОТГ выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в КазахстанеОрганизация тюркских государств (ОТГ) выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау.
Организация тюркских государств (ОТГ) выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау.
Как сообщает Report, соболезнование размещено на странице организации в социальной сети X.
"Глубоко опечалены крушением вблизи Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронула эта трагедия", - говорится в публикации.
We are deeply saddened by the tragic plane crash near Aktau, Kazakhstan, involving an Azerbaijani airline on the Baku-Grozni flight. Our heartfelt condolences go out to the families of those who lost their lives, and we send strength to the survivors. Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/bKdhDDCCgN