В ОТГ выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

В ОТГ выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

Организация тюркских государств (ОТГ) выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау.

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Организация тюркских государств (ОТГ) выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау. Как сообщает Report, соболезнование размещено на странице организации в социальной сети X. "Глубоко опечалены крушением вблизи Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронула эта трагедия", - говорится в публикации. We are deeply saddened by the tragic plane crash near Aktau, Kazakhstan, involving an Azerbaijani airline on the Baku-Grozni flight.

Our heartfelt condolences go out to the families of those who lost their lives, and we send strength to the survivors. Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/bKdhDDCCgN — Organization of Turkic States (@Turkic_States) December 25, 2024 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке OTS expresses condolences over AZAL plane crash