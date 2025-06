В Баку проходит V Национальный чемпионат стартапов учащихся "Miniboss Business School"

В Баку стартовал V Национальный чемпионат по стартапам среди учащихся "Miniboss Business School Baku".

Как передает Report, в мероприятии участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет.

В чемпионате соревнуются 22 команды, представленные в двух категориях: SIFE (Startups in Innovative Free Entrepreneurship) и SAGE (Startups for the Advancement of a Global Environment).

Проекты участников оцениваются по таким критериям, как инновационность, потенциальная прибыльность, медиаприсутствие, а также способность аргументированно отвечать на вопросы жюри.

Категория SIFE ориентирована на развитие свободного предпринимательства, в то время как стартапы SAGE сосредоточены на устойчивом развитии и защите окружающей среды.

По итогам презентаций будут определены три победившие команды с наивысшими результатами в обеих категориях. Кроме того, предусмотрены специальные награды в пяти номинациях - "Лучшее выступление", "Самая креативная идея", "Самая инновационная идея", "Лучший дизайн продукта" и "Самое удачное название бренда".

Фото: Заур Мустафаев