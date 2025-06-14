В Госагентстве назвали дату начала приема в группы дошкольной подготовки

В Госагентстве назвали дату начала приема в группы дошкольной подготовки

С 21 июня начнется регистрация для приема в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он отметил, что регистрация будет проводиться через электронную систему mektebeqebul.edu.az: "В группы дошкольной подготовки принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (2020 года рождения). Прием в данные группы будет продолжаться до 12 сентября".