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В Госагентстве назвали дату начала приема в группы дошкольной подготовки

В Госагентстве назвали дату начала приема в группы дошкольной подготовки В Госагентстве назвали дату начала приема в группы дошкольной подготовки
Наука и образование
14 июня 2025 г. 11:12
В Госагентстве назвали дату начала приема в группы дошкольной подготовки

С 21 июня начнется регистрация для приема в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он отметил, что регистрация будет проводиться через электронную систему mektebeqebul.edu.az: "В группы дошкольной подготовки принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (2020 года рождения). Прием в данные группы будет продолжаться до 12 сентября".

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Версия на азербайджанском языке İyunun 21-dən məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul başlayacaq

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