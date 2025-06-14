Эмин Амруллаев: У выпускников средних школ разные шансы поступить в вуз

Эмин Амруллаев принял участие в мероприятии "Последний звонок" в Гаджигабуле

У выпускников средних школ разные шансы поступить в вуз.

Как сообщает аранское бюро Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на "Последнем звонке" в средней школе поселка Муган Гаджигабульского района.

"У кого-то шанс поступить в университет может быть немного больше, чем у другого, или чьи-то результаты могут быть ниже, чем у других. Но у каждого из вас равные возможности стать хорошими гражданами и честными людьми", - сказал он.

11:11

Министр науки и образования Эмин Амруллаев принял участие в мероприятии "Последний звонок" в Гаджигабуле.

Как сообщает аранское бюро Report, министр посетил среднюю школу №10 Гаджигабульского района.

В своем выступлении он подчеркнул, что в этой школе "Последний звонок" проводится впервые, и пожелал выпускникам успехов.

Позже министр примет участие в мероприятии в средней школе поселка Муган.