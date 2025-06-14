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МИД Ирана: Переговоры с США пока не отменены, решение не принято

МИД Ирана: Переговоры с США пока не отменены, решение не принято МИД Ирана заявил, что следующий раунд переговоров с США пока не отменен, "решения пока нет".
В регионе
14 июня 2025 г. 11:12
МИД Ирана: Переговоры с США пока не отменены, решение не принято

МИД Ирана заявил, что , запланированный на 15 июня следующий раунд переговоров с США по поводу разногласий вокруг иранской ядерной программы, пока не отменен, "решения пока нет".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаила Багаи.

"Пока неясно, какое решение мы примем 15 июня по этому поводу", - сказал он.

Ранее Багаи заявил, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном стали бессмысленными.

Напомним, что пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

При этом портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.

Шестой раунд переговоров должен был состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.

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