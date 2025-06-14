СМИ: Иран может ударить по базам США на Ближнем Востоке

СМИ: Иран может ударить по базам США на Ближнем Востоке

Иран может нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке в ответ на действия Израиля на территории страны.

Как сообщает Report, об этом агентству Fars сообщил источник, близкий к военному руководству ИРИ.

Источники сообщают, Иран продолжит наносить удары по территории Израиля и последствия будут "весьма болезненными" и "заставят Израиль раскаяться в содеянном".

Также отмечается, что следующим этапом операции Ирана против Израиля могут стать удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

"Война в ближайшие дни распространится на все оккупированные Израилем территории и американские базы в регионе, а агрессоры станут объектом решительного и широкомасштабного ответного удара со стороны Ирана", - сказал собеседник агентства.