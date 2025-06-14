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BSY планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax в первом квартале 2026 года

BSY планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax в первом квартале 2026 года 10:47 На Бакинском судостроительном заводе (БСЗ) завершено 64% работ по строительству судна-парома типа Ro-Pax.
Инфраструктура
14 июня 2025 г. 11:09
BSY планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax в первом квартале 2026 года

Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard, BSY) планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, на сегодняшний день завершено 64% строительных работ. При этом выполнено 98% корпусных работ, 99% инженерных работ, а этап закупок и снабжения реализован на 91%.

"В настоящее время на судне проводятся работы по прокладке кабелей для электрических систем, а также изготовлению и монтажу трубопроводных систем. Передача нового парома типа Ro-Pax в ASCO запланирована на первый квартал 2026 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная скорость судна составит 14 узлов. Новый паром сможет одновременно перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 грузовых автомобилей/TIR.

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Версия на английском языке Baku Shipyard plans to complete Ro-Pax ferry construction in first quarter of 2026
Версия на азербайджанском языке ASCO: Bakı Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilən "Ro-Pax" tipli gəmi-bərə üzrə işlərin 64 %-i tamamlanıb

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