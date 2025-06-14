BSY планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax в первом квартале 2026 года

Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard, BSY) планирует завершить строительство судна-парома типа Ro-Pax по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в первом квартале 2026 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Согласно информации, на сегодняшний день завершено 64% строительных работ. При этом выполнено 98% корпусных работ, 99% инженерных работ, а этап закупок и снабжения реализован на 91%.
"В настоящее время на судне проводятся работы по прокладке кабелей для электрических систем, а также изготовлению и монтажу трубопроводных систем. Передача нового парома типа Ro-Pax в ASCO запланирована на первый квартал 2026 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная скорость судна составит 14 узлов. Новый паром сможет одновременно перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 грузовых автомобилей/TIR.