Более 70 тысяч учителей сдадут экзамен по сертификации в этом году

Более 70 тысяч учителей сдадут экзамен по сертификации в этом году

Более 70 тысяч учителей сдадут экзамен по сертификации в этом году

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После процесса сертификации, который пройдет в этом году, более 70 тысяч учителей будут получать зарплату с дифференцированным повышением. Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров. Он отметил, что в экзаменах, которые пройдут на следующей неделе, ожидается участие примерно 22 тысяч педагогов. "Хочу подчеркнуть, что подготовка к процессу находится на завершающей стадии. Результаты процесса сертификации дают основание утверждать, что поставленные цели достигаются. Каждый гражданин имеет право на качественное образование. А качественное образование означает квалифицированных учителей. Сертификация отвечает этому требованию", - заявил Багиров. Он напомнил, что в процессе сертификации, организованном с 2022 года, приняли участие 64 901 учитель. Для 17 426 педагогов, прошедших сертификацию, должностной оклад был увеличен на 35%, а для 38 084 педагогов - на 10%. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram