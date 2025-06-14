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Более 70 тысяч учителей сдадут экзамен по сертификации в этом году

Более 70 тысяч учителей сдадут экзамен по сертификации в этом году Более 70 тысяч учителей сдадут экзамен по сертификации в этом году
Наука и образование
14 июня 2025 г. 11:36
Более 70 тысяч учителей сдадут экзамен по сертификации в этом году

После процесса сертификации, который пройдет в этом году, более 70 тысяч учителей будут получать зарплату с дифференцированным повышением.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он отметил, что в экзаменах, которые пройдут на следующей неделе, ожидается участие примерно 22 тысяч педагогов.

"Хочу подчеркнуть, что подготовка к процессу находится на завершающей стадии. Результаты процесса сертификации дают основание утверждать, что поставленные цели достигаются. Каждый гражданин имеет право на качественное образование. А качественное образование означает квалифицированных учителей. Сертификация отвечает этому требованию", - заявил Багиров.

Он напомнил, что в процессе сертификации, организованном с 2022 года, приняли участие 64 901 учитель. Для 17 426 педагогов, прошедших сертификацию, должностной оклад был увеличен на 35%, а для 38 084 педагогов - на 10%.

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Версия на азербайджанском языке Sertifikatlaşdırma imtahanından sonra artımla maaş alacaq müəllimlərin sayı açıqlanıb

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